Liga BetPlay: los tres partidos que tendrán VAR en la fecha 3

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los tres partidos que contarán con la Asistencia de Vídeo Arbitraje - VAR - en la tercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor I - 2021.

La jornada, que se disputará entre el viernes 29 hasta el domingo 31 de enero, tiene aplazado el compromiso entre Millonarios y Once Caldas, debido a la dificultad para encontrar una sede adecuada.

De esta manera, los partidos entre Águilas Doradas contra Independiente Santa Fe del sábado 30 de enero desde las 4:00 de la tarde, Junior frente a América de Cali en el estadio Metropolitano de Barranquilla y Atlético Bucaramanga ante Deportivo Independiente Medellín en el Alfonso López de la capital del departamento de Santander, contarán con la herramienta del VAR.

LIGA BETPLAY DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 3

• Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe

• Junior FC vs. América de Cali

• Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

Así se jugará la fecha 3 en la Liga BetPlay:

29 de enero

Jaguares FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win

Deportivo Cali vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+/Win

30 de enero

Patriotas FC vs Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+/Win

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win +

Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Junior FC vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +

31 de enero

Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+/Win

Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +

1 de febrero

Millonarios FC vs Once Caldas

Hora: Por definir

Estadio: Por definir

Televisión: Win +

Descansa: Deportivo Pasto