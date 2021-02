Liga BetPlay: Partidos con VAR en la fecha 4

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los tres partidos que contarán con al herramienta del Asistencia de Vídeo Arbitraje - VAR - en la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2021.

La jornada, que se disputará desde el martes 2 hasta el jueves 4 de febrero, tendrá el duelo entre Boyacá Chicó contra Deportivo Cali en el estadio La Independencia de Tunja con la asistencia del VAR.

El segundo partido con apoyo de la tecnología será el que protagonicen Deportivo Pasto frente a Atlético Nacional en la Libertad de la capital del departamento de Nariño.

Finalmente, Independiente Medellín, que recibirá a Millonarios el jueves 4 de febrero desde las 8:05 de la noche en el Atanasio Girardot, también tendrá la ayuda del VAR.

LIGA BETPLAY DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 4

• Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali

• Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

• Independiente Medellín vs. Millonarios FC