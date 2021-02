Liga BetPlay: Partidos que tendrán VAR en la fecha 6

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol do a conocer los partidos de las fechas 6 y 7 de la Liga BetPlay Dimayor I-2021 que contarán con la herramienta de la Asistencia de Video Arbitraje (VAR).

Los duelos entre Deportivo Pereira contra Patriotas de Boyacá del viernes 12 de febrero, La Equidad frente a Millonarios del sábado 13 de febrero y Deportivo Cali ante Águilas Doradas son los que contarán con VAR en la sexta jornada.

Le puede interesar: Fair play financiero en Colombia / Fabián Ángel y Porto / James en duda

LIGA BETPLAY DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 6

Deportivo Pereira vs Patriotas Boyacá

La Equidad vs Millonarios FC

Deportivo Cali vs Águilas Doradas

Por otro lado, los partidos Atlético Bucaramanga contra Deportivo Pereira, Junior frente de Deportivo Cali y América de Cali con Independiente Santa Fe contarán con la ayuda del Asistente de Video Arbitraje en la fecha 7.

La séptima jornada se disputará desde el martes 16 hasta el jueves 18 de febrero.

Lea también: Habló Camargo: la salida de Gordillo, el caso Carrascal y la deuda de Boca con Tolima

LIGA BETPLAY DIMAYOR I-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 7

Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira

Junior FC vs Deportivo Cali

América de Cali vs Independiente Santa Fe