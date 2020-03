Liga Betplay tendrá cinco partidos en exclusiva por Win + para la fecha 8

Desde este viernes 6 de marzo y hasta el martes 10 del mismo mes, se llevará a cabo la octava fecha de la Liga Betplay del fútbol colombiano con varios partidos que a esta altura del campeonato ya lucen decisivos por la situación de varios equipos grandes en la tabla de posiciones.

De nuevo, Win Sports +, el canal premium de Dimayor, tendrá cinco partidos en exclusiva por su señal que tiene un costo de 30mil pesos mensuales con los cableoperadores de televisión en el país. Un partido de estos será el viernes, tres el sábado y uno el domingo.

La fecha la abren Deportivo Cali y Deportivo Pereira el viernes sobre las 7:40 de la noche en Palmaseca y se verá por Wins Sports +, mismo caso para Once Caldas contra América de Cali, Medellín vs Millonarios y Bucaramanga vs Junior en la tarde y noche del sábado.

Por su parte, el único partido premium del domingo será el atractivo duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en El Campín. El resto de partidos también se emitirán a través de Win+, pero con la opción de verlos en vivo en el canal habitual de Win Sports.

6 de marzo

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win +

7 de marzo

Once Caldas vs América de Cali

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win +

Independiente Medellín vs Millonarios FC

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Atlético Bucaramanga vs Junior FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +

8 de marzo

Boyacá Chicó vs Alianza Petrolera

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win Sports / Win +

Envigado FC vs Rionegro

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win Sports / Win +

Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win +

Deportes Tolima vs Patriotas Boyacá

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win Sports / Win +

10 de marzo

Jaguares FC vs Cúcuta Deportivo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win Sports / Win +

La Equidad vs Deportivo Pasto

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports / Win +