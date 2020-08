Liga Betplay volvería en la primera o segunda semana de septiembre: Dimayor

El nuevo presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, estuvo en los micrófonos de RCN Radio hablando sobre el regreso de los entrenamientos grupales y de la posible fecha del regreso de la Liga Betplay.

El directivo aseguró que aunque todavía no reciben la notificación oficial para poder comenzar los entrenamientos grupales, la decisión del ministerio de salud es un paso más que estaban esperando varios clubes que quieren cuanto antes el regreso del balompié nacional.

“Yo creo que es un apoyo clarísimo del Gobierno Nacional, aunque no ha llegado oficialmente a nosotros, pues esperamos que esto ocurra en el transcurso del día y sobre eso seguimos trabajando con el Ministerio de Deporte y de Salud, porque hay que afinar muchas cosas. Lo importante en este momento es dar pasos asertivo y este sin lugar a dudas es un paso importante. Los equipos deben comenzar a entrenar lo antes posible y eso hace que la competencia sea segura y que los equipos que estén en torneos internacionales no tengan desventajas con respecto a otros equipos”, dijo el presidente de la Dimayor.

Fernando Jaramillo también aseguró que se siguen analizando todos los posibles escenarios para el regreso de la competencia, lo cual esperan se logre para la primera o segunda semana del mes de septiembre cumpliendo con todas las fases del protocolo de bioseguridad.

“Yo creo que estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno, con los clubes, con todos los interesados en que eso se dé y por supuesto estamos en un momento de crisis, la logística no es fácil, todo se hace mucho más complicado, así que seguimos trabajando de la mano con el Gobierno. Es un esfuerzo muy grande, pero vamos a hacer todo lo posible para que en la primera o segunda semana de septiembre se tenga el fútbol”, dijo Jaramillo.

Igualmente Fernando Jaramillo despejó dudas sobre la posibilidad de tener el fútbol concentrado en una sola región. Con relación a ese aspecto, el directivo confirmó que esa es una opción muy difícil para los clubes por el costo económico que además deberá salir de cada equipo.

“Eso hay que definirlo con el Gobierno, ellos han entendido la argumentación de los clubes y de la Dimayor sobre una concentración en una zona. Eso no sucedería ni en un mundial de fútbol, así que tenemos que seguir trabajando de la mano para buscar la mejor solución posible en este momento de crisis. No hay soluciones perfectas, eso lo tengo claro y puede que lo que se decida a unos clubes les parezca bien aotros mal, para unos será beneficioso para otros no, pero tenemos que buscar la mejor solución dentro de entender la pandemia y cuáles son los riesgos que tenemos”, añadio.

“Para el tema de la concentración es un esfuerzo de los equipos. De ahí que eso sea muy difícil y una carga bien importante, por eso debemos trabajar de la mejor manera tanto con el Ministerio del Deporte como de Salud para saber cómo aliviamos esa carga para los clubes”, explico Jaramillo.

Se espera que en los próximos días se pueda definir la fecha concreta para el reinicio del torneo y la manera cómo se va a jugar y en dónde.