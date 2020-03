"Llama la atención que a un club (América) que plantea un negocio, se le piten tantos penales"

En medio de la detención del fútbol profesional colombiano por cuenta de las medidas de prevención del gobierno nacional para evitar el contagio de coronavirus, uno de los grandes problemas para los equipos pasa por el tema económico y entre todo ello, el tema del dinero de TV internacional que aún no llega a los equipos y que muchos aseguran que no aparecerá.

Al respecto, el presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, contó detalles de lo que ha sucedido con ese tema, arremetiendo contra América de Cali y su presidente Tulio Gómez, quien se encargó de adelantar ese negocio en Estados Unidos y hasta ahora no ha dado ningún resultado.

¿Usted está pensando que algo pasó con América el año anterior en el tema arbitrajes?

“No quisiera entrar en ese tema ahora, pero revisé los penales que le pitan al América y revisé los penales que le pitan a los demás clubes. Realmente es difícil que no pensemos así y que no se presenten estas situaciones. Desafortunadamente los hechos muestran otras cosas completamente distintas, entonces yo no quisiera entrar en ese tema porque nadie tiene pruebas de que eso sea así. Pero deja muchas dudas”, expresó con evidente molestia.