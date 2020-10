¿Llegará desde tierras mexicanas el refuerzo de Atlético Nacional?

Atlético Nacional ya piensa en lo que será la temporada 2021 y es por eso busca armar un plantel competitivo para la Liga Betplay en donde ya aseguró a una de sus figuras, Vladimir Hernández.

Aunque la temporada 2020 aún no ha finalizado, el conjunto ‘verdolaga’ ya empieza a mirar cuáles serán sus jugadores por lo que empezó a sonar el nombre de Avilés Hurtado quien ya vistió los colores de Atlético Nacional y además, logró ganar la Superliga y Copa Colombia.

Avilés, actual jugador de Rayados de Monterrey termina contrato con el equipo ‘manito’ en junio del 2021 por lo que podría llegar como jugador libre al cuadro antioqueño.

Según el portal del Grupo Reforma: “La idea del Nacional de Medellín es buscar traerlo de regreso hasta el próximo verano, es algo que tienen planeado a mediano plazo, están pendientes de él para intentar hacer eso”.



El delantero colombiano en la actual temporada ha disputado cuatro compromisos en donde ha jugado 177 minutos y no ha anotado ningún gol. Por ende, no ha sido tenido en cuenta en el once titular del estratega Antonio Mohamed y por tal razón, Atlético Nacional espera poder hacerse uso de sus servicios.

Cabe resaltar que si Nacional quiere traer a Áviles Hurtado antes de junio de 2021, tendrá que negociar su fichaje con Monterrey, teniendo en cuenta que según el portal Transfermarkt el colombiano está tasando en 1,5 millones de euros.