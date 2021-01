Lo de Nacional tendrá que esperar: Armani y el 'regalo' a los hinchas de River

El futuro de River Plate aún sigue en vilo por las renovaciones de varias figuras del equipo que dirige el técnico argentino Marcelo Gallardo. Los nombres del goleador de la era Gallardo, Rafel Santos Borré, así como Gonzalo Montiel y Nicolás de la Cruz, aún no han llegado a un feliz término para los hinchas del ‘Millonario’.



No obstante, un pilar fundamental del equipo argentino como lo es el guardameta Franco Armani dio su parte de tranquilidad para los directivos, cuerpo técnico y seguidores, puesto que continuará dentro del equipo, a pesar de tener contrato hasta mediados de 2022; el arquero campeón de la Copa Libertadores con River Plate desea renovar por una temporada más.



Le puede interesar: Yerry Mina se destapa: habla de Reinaldo Rueda, James y la interna de la selección



Y es que Armani no se ve fuera del equipo de la ‘Banda Cruzada’, ya que es el portero titular de la Selección Argentina y un posible cambio le haría perder el puesto que se ganó con mucho sacrificio.



Según TyC Sports, Armani busca ganarse el tiquete para disputar su segundo mundial con la selección ‘gaucha’ luego de caer goleado ante la Selección de Francia: "Armani piensa en la Selección Argentina, en la que es tenido en cuenta por el entrenador Lionel Scaloni e incluso es el titular habitual en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Es por ese motivo que el arquero no ve con buenos ojos emigrar del país y salir de River, un grande y con competencia constantemente".



Vea también: Ramón Jesurún: arios equipos del FPC podrían desaparecer

Por otra parte, el ‘Muñeco’ Gallardo debe esperar cómo avanzan las negociaciones con el colombiano Borré, ya que se ha especulado que el jugador desea seguir su carrera profesional en Europa, teniendo en cuenta que se convirtió en una pieza inamovible.