Lo dirigió Bielsa y ahora sueña con ser técnico del América de Cali

En diálogo con el ‘Bambino’ Quintero en Antena 2 Cali, el santafecino destacó el proyecto que le ofrecieron en América de Cali hace un año para tomar las riendas del rojo. “Tuvimos algunas charlas y después preferí quedarme acá en Argentina. Surgió una oportunidad y fue eso lo que pasó. Igualmente, agradecí que me tengan en cuenta y fue para mí un verdadero honor que se fijaran en mí. Esperemos cómo suceden los hechos y si en algún momento puedo dirigir al América, sería muy lindo”.

Surgido en la cantera de Newells Old Boys de Rosario, Berti dejó la puerta abierta para afrontar el reto de liderar el banco técnico de los vallecaucanos. De hecho señaló que le llamó la atención la propuesta del equipo colombiano en su momento. “La verdad que era un proyecto interesante. De hecho América salió campeón y eso aún no lo pone contento. Son decisiones y después cuando suceden los hechos se da cuenta uno si se equivocó o no. Preferí quedarme en Argentina”, agregó.

Cabe recordar que Alfredo Berti fue dirigido en su momento por Marcelo Bielsa cuando estuvo en Newells antes de estar bajo el mando de Umaña y también por Carlos Bianchi en aquel Boca Juniors de finales de los noventa.