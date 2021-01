Lo que dijo Dayro Moreno sobre su deseo de jugar en América de Cali

En los últimos días, un nombre que ha hecho ruido en el mercado de fichajes es el delantero Dayro Moreno. El futbolista terminó su vínculo contractual con Once Caldas y es jugador libre; sin embargo, en el blanco de Manizales analizan la posibilidad de contar con él tras la llegada del técnico Eduardo Lara.

Mientras eso sucede, el empresario de Dayro le busca ofertas en el exterior ante los pocos sondeos en Colombia (solo Rionegro águilas preguntó por él). Sin embargo, el atacante apareció en un video diciendo que le gustaría jugar en América de Cali, equipo que lo pretendió en junio tras la salida de Michael Rangel.

“Si se da la oportunidad bienvenida sea porque es un equipo grande, la ciudad es buena y la hinchada es muy grande. Por lo tanto, estoy acá en Buga y felicitar al ‘profe’ (Cruz Real) que hizo su promesa y sabemos que el negrito (Cristo de Buga) nunca abandona a las personas buenas, él le dio esa bendición y lo importante fue que la cumplió”, contó en la página de Facebook ‘me pica la lengua’.

“Importante que los jugadores vengamos un día para dedicarle al 'negrito' porque sabemos que eso nos ayuda dentro y fuera de la cancha”, agregó el delantero sobre los jugadores devotos a creencias religiosas.

Lo último que se supo sobre Dayro fue una visita al entrenamiento del Once Caldas y un interés del The Strongest boliviano, pero sin mayor avance. El jugador sigue esperando ofertas y no descarta al América de Cali, equipo que busca un delantero, aunque no sería de renombre.