Lo que dijo Jonatan Álvez de Nacional y que no le gustará a los hinchas del Junior

Atlético Nacional presentó a los medios de comunicación e hinchada a la plantilla que disputará los tres campeonatos de la temporada 2021. Por ende, el delantero Jonathan Álvez le habló a la parcial ‘verdolaga’ dejando ver lo que será para él vestir los colores del ‘Rey de Copas’.

“Todos me han recibido de la mejor manera. Es un equipo muy profesional. Vengo con muchas ganas de hacer lo mejor de mí, ponerme a punto lo más rápido posible y cuando el profesor me dé la oportunidad, tratar de dar lo mejor para Nacional", comentó el delantero en la rueda de prensa.

Además de ello, se refirió sobre su paso fugaz por el Junior de Barranquilla, club donde no tuvo una buena temporada y debió salir ‘por la puerta de atrás’, puesto que en 17 compromisos disputados solamente anotó un gol: “Junior para mí fue pasajero, también tiene su historia, pero ya se hace a un lado. Estoy en el mejor equipo del país, daré lo mejor de mí. Hay que empezar de menos a más".

Por otra parte, el jugador no quiso ahondar en el tema que se trató hace algunas semanas en donde se vio involucrado por un acto de indisciplina y por ende, prefirió restarle importancia: “No me interesa lo que hablen de mí en lo disciplinario. En todos los equipos que fui y los que me conocen saben lo profesional que soy. No veo la hora de jugar, marcar goles y darle alegría a la institución”.

Finalmente, el ariete uruguayo comentó sobre cómo se llevó a cabo la oferta del cuadro ‘verdolaga’: “La propuesta me salió de un día para otro, estaba de vacaciones, y en el momento en que se comunicaron conmigo, acepté de inmediato porque es un club grande en Colombia. Es una camiseta grande, así que estoy contento de trabajar para demostrarle a la gente que puedo dar todo y ganar con el equipo todo lo que nos propongamos".