Lo que le dijo el Cali al Junior por el fichaje de Agustín Palavecino

Luego de la sorpresiva noticia confirmada por el goleador del Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja de no continuar en el cuadro ‘Tiburón’ para la próxima temporada, debido a que el club dueño de sus derechos deportivos, Palmeiras no ha llegado a un acuerdo con Junior sobre el pago; los directivos de ‘Curramba’ empezaron a preguntar por un referente del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).



Y es que a los directivos del cuadro barranquillero no lo piensan dos veces para armar un equipo competitivo y por ende, pusieron sus ojos en un referente del Deportivo Cali: Agustín Palavecino. El argentino es el deseo del estratega Luis Amaranto Perea, por lo que buscarán la manera de coquetearle a Palavecino para que la próxima temporada vista la camiseta del Junior.

A pesar de ese rumor que ha crecido con fuerza en las últimas horas, el cuadro del Valle del Cauca espera continuar con Agustín Palavecino para la próxima temporada en donde esperan lograr el último cupo para la Copa Sudamericana del 2021.

"Con Palavecino hay una negociación en curso pero es difícil porque a él se le vence el contrato el próximo año, y la FIFA permite que a los 6 meses antes de finalizar contrato el jugador se marche gratis", anunció el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo en el programa, El Corrillo de Mao.



No obstante, el equipo del Atlántico mira ya sus posibles refuerzos, teniendo en cuenta que deberán jugar la Copa Libertadores y por ende, los jugadores que está observando Amaranto y los dirigentes son jugadores de experiencia como lo es Alexander Mejía, quien en su historial lleva consigo una Copa Libertadores ganada con Atlético Nacional en el 2016.