Lo que vendría para el Cúcuta tras la suspensión del reconocimiento deportivo

El Ministerio del Deporte anunció la suspensión del reconocimiento deportivo al Cúcuta por incumplimiento de las obligaciones laborales con los jugadores y demás personal, además de las acreencias fiscales. De inmediato surgieron las preguntas alrededor de cuál será el futuro del conjunto ‘motilón’ y qué podría pasar en lo referente a su participación en los diferentes torneos organizados por la Dimayor.

Al respecto se conoció que los cucuteños, inicialmente, no tendrán problema en disputar el encuentro por Copa Betplay frente a La Equidad este jueves. Esto porque la suspensión se hará efectiva, una vez sea notificado personalmente José Augusto Cadena, máximo directivo del club. Inmediatamente se haga la notificación, el equipo no podrá actuar en ningún campeonato de carácter oficial hasta tanto no se ponga al día con el pago de sus obligaciones. Así las cosas, con la suspensión en marcha, Cúcuta podría perder los partidos de la Liga Betplay en el escritorio.

Cabe señalar que de ponerse al día con los deberes pendientes, el conjunto de la ‘frontera’ se encontrará obligado a no ser reincidente, ya que estaría en riesgo de perder, definitivamente, el reconocimiento deportivo. De momento, el club tiene en curso una segunda investigación ante el Ministerio del Deporte.

De acuerdo a Carlos Humberto Ortega, corresponsal de Antena 2 en Cúcuta, el 11 de noviembre habrá una audiencia en el proceso de reorganización del elenco nortesantandereano por incumplimiento en los acuerdos de pago con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD) y la Alcaldía de Cúcuta.

El próximo partido del Cúcuta en la la Liga Betplay será frente a Junior como local. Los rojinegros se encuentran en la décimo octava casilla de la tabla de posiciones con catorce unidades.