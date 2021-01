Fernando Uribe es la gran ilusión de Millonarios para cerrar el libro de pases. El jugador se encuentra sin equipo, es del agrado de los hinchas y tuvo acercamientos con Gustavo Serpa el fin de semana. Luego que el delantero descartara una posibilidad de ir al Barcelona de Ecuador, las opciones de volver a Bogotá se reactivaron, principalmente por la presión de los aficionados.

No obstante, el fichaje se ha ido diluyendo con el paso de las horas. Así se conoció en el programa En La Jugada de RCN Radio, donde se supo que las negociaciones perdieron impulso ya que Millonarios no colma las expectativas salariales del jugador, si bien aumentó la oferta para que este diera el sí. A lo anterior se le sumó que no hubo acuerdo en cuanto a detalles del contrato (premios y demás).

En suma, por parte de Fernando Uribe las negociaciones se encuentran caídas. El atacante estaría mirando otras opciones, una de ellas de Ecuador (para jugar la Copa Libertadores), así como de Rionegro Águilas, club que hizo, incluso, un mejor ofrecimiento que el propio Millonarios. También se estaría analizando jugar en el fútbol turco, aunque se desconoce el nombre del equipo que iría por el delantero.

Fernando Uribe, jugador de 33 años, no juega desde el año pasado cuando se desvinculó del Santos de Brasil. Desde entonces ha sonado para varios elencos del fútbol colombiano sin que hasta el momento haya habido humo blanco respecto a su futuro.