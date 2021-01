Los destinos de Déiber Caicedo y Andrés Colorado tras salir del Deportivo Cali

Tras obtener el último cupo colombiano para la fase 1 de la Copa Sudamericana, Deportivo Cali inició pretemporada con cinco caras nuevas bajo el mando de Alfredo Arias, pero también confirmando bajas y generando incertidumbre respecto a la plantilla de una exigente campaña 2021.

En primera medida, Deportivo Cali hizo oficial que el mediocampista Andrés Colorado no seguirá en la institución tras dos años de grandes réditos deportivos. El jugador irá al fútbol del exterior, aunque no se conoce con claridad su destino; no obstante, sería la MLS de Estados Unidos su próximo lugar futbolístico. Será una transferencia que beneficiará al Cali y Cortuluá.

Lea también: Festín colombiano: Muriel y Zapata anotaron para goleada de Atalanta contra Parma

Bajo esa misma premisa y a falta de confirmación oficial, Deportivo Cali también perderá a Déiber Caicedo. El joven y talentoso atacante tiene un acuerdo para ir a jugar al Whitecaps de la MLS estadounidense, franquicia que lo estaba buscando desde mitad de año. En esa transferencia el único beneficiado será el Cali, pues es jugador de su cantera.

Otro nombre que genera dudas en Deportivo Cali es Agustín Palavecino. El talentoso mediocampista argentino está muy cerca de llegar al futbol mexicano y Cali busca con Platense un acuerdo para que salga beneficiado económicamente del posible fichaje o contar con él en el equipo por un tiempo más.

De interés: Lista su vinculación: América tiene un nuevo refuerzo para la Libertadores

Guillermo de Amores, Carlos Robles, Michell Ramos, Marco Pérez y Jorge Arias son los cinco refuerzos de Deportivo Cali hasta el momento. Asimismo, se descartó la llegada de Jean Colorado, jugador de Cortuluá.