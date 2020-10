Los juveniles azules: la gran noticia que le da Gamero a Millonarios

Millonarios consiguió un importante empate 1-1 ante el Junior en Barranquilla que lo mantiene en la pelea por clasificar a los 8 mejores del campeonato. El cuadro 'embajador' no se rinde y suma la mayor cantidad de puntos para soñar.

Alberto Gamero, técnico del equipo azul, habló en rueda de prensa sobre el resultado y resaltó el rendimiento del equipo, la entrega de los jugadores y los juveniles que poco a poco se vienen destacando en el conjunto azul.

"Me deja una buena sensación porque al fin de cuenta hoy estaban jugando Vega, Paz, García, Salazar, Rodríguez. Prácticamente un equipo del fútbol base y me parece que fueron valientes y es bueno que ellos entiendan lo que yo quiero. Hoy fuimos osados, atrevidos. El equipo mantuvo el orden y la vocación. Eso me dejó tranquilo", expresó el timonel.

Poco a poco Gamero prueba variantes con futbolistas de las fuerzas básicas, les da la posibilidad de destacarse e intentar brillar para ganarse la titular. En esta ocasión ante Junior, rival de gran jerarquía, fue un desafío interesante donde ellos no defraudaron.

La intención del entrenador samario es seguir probando juveniles y darle a Millonarios una buena renovación con la cantera, una mezcla entre veteranía y juventud.

Millonarios, que tiene además de la liga el objetivo de la Copa Sudamericana, se encuentra en la posición once del campeonato con 18 puntos y una diferencia de gol de -4.