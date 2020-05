Los malos códigos de Tulio y Romero que alejaron a Guimaraes del América

América de Cali ha dado un portazo inesperado en medio de la crisis del fútbol profesional colombiano y está prácticamente definido que Alexandre Guimaraes no seguirá siendo el director técnico del elenco escarlata. Esto no ha caído en las huestes de la afición y algunos allegados al club, por lo que se habla de su posible reemplazo (Juan Cruz Real).

Respecto a Guimaraes, aunque él y Tulio Gómez habían manifestado en diferentes medios de comunicación que tenían una óptima relación, esto resultó cambiar de panorama y se conoció que Tulio Gómez (máximo accionista) y Mauricio Romero (presidente) no han tenido un buen manejo en la situación del timonel.

Lea también: Falcao tendría en Galatasaray a un querido compañero de la Selección Colombia

"Con Mauricio Romero tuve una reunión junto a mi representante. Tuvimos una reunión, pero después de eso no pudimos avanzar. Y con Tulio Gómez solamente tuve un mensaje de él en la primera semana de abril. Sé que él está retirado allá en su finca por cuestiones de salud, pero con él no he tenido ninguna comunicación, más allá de ese pequeño mensaje que me mandó en la primera semana de abril", señaló Guimaraes en Planeta Fútbol de Antena 2 sobre la sorpresa que se llevó en las últimas semanas.

Incluso, Guimaraes mencionó que hoy no se sentía técnico del América de Cali porque su contrato fue suspendido casi unilateralmente; sin embargo, su empresario intentó llegar a un acuerdo con la directiva del club y esto no pudo darse. Por lo que el costarricense también sintió algo de desagradecimiento hacia él.

De interés: Óscar Córdoba habló sobre amenazas que afectaron a la Selección Colombia en 1994

Además, cuando Guimaraes pensaba que Jersson González lo iba a suceder en el cargo en caso de salir, ahora se ve sorprendido con que América quiere contratar al argentino Juan Cruz Real, quien estuvo cerca de ser el DT escarlata antes de Guimaraes tras la salida de ‘Pecoso’, pero que no llego ante la reprobación de la hinchada. Su último equipo fue Jaguares de Córdoba, club al que renunció antes de la pandemia debido a los malos resultados deportivos.