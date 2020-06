Los secretos por los que Juan Cruz Real no debería llegar al América, según su ex ayudante

En Colombia hay gran cantidad de técnicos con los méritos para orientar al América de Cali. No obstante, Juan Cruz Real parece ser el más opcionado. No obstante está desactualizado, de acuerdo a la afirmación del profesor Oscar Villada, quien fuera su preparador físico en Alianza Petrolera. Hoy el profesional antioqueño está fuera del país manejando trabajos personalizados con deportistas de EE.UU y Europa.

De su interés: Empezaron las polémicas por protocolo del fútbol colombiano aún sin firmase

En diálogo con www.antena2.com y Alerta Tolima, Villada agregó fue "el que le hice de avanzada -scauting- cuando fue al Alianza Petrolera. Me encargué de recaudar, procesar información en todos los aspectos desde cómo estaba la cancha, los jugadores y todo para facilitar su llegada. Él me llamó para trabajar allá, en principio no quería ir, pero terminé acompañándolo".

También relató cómo conoció a Juan Cruz Real: "fue en EE.UU le ayudé para obtener buena calificación en una capacitación".

"Sobre su forma de entrenar, métodos y filosofía, a mi parecer y opinión, está muy atrasado. Yo le aconseje, por que el futbolista colombiano ha evolucionado y el quería imponer trabajos viejos, estresantes para los futbolistas. Dice ser de la escuela de Bielsa, que ya no está en los primeros planos y, cuestionado, yo le di mis recomendaciones desinteresados pero no me tomó en cuenta".

Leer también: Liga de fútbol realizo cursos para sus clubes afiliados

Villada no se quedó allí. Preguntado sobre el comportamiento personal de Juan Cruz Real "invitó a mirar sus salidas recientes de varios clubes en Argentina, salió mal. Lo mismo en Venezuela; en Costa Rica siempre tuvo en cuenta factores externos por encima de sus colaboradores. Le digo que en Alianza Petrolera, al preparador físico que estaba con nosotros, se le dañaron algunos elementos de trabajo y él, cuando le invité a colaborarle con lo de nosotros, mientras resolvía la dificultad, sus palabras fueron que no era mi problema, que se defienda como pueda. Eso muestra este aspecto en el entrenador argentino”.