Los siete equipos que cambiaron los planes de Dimayor con su protocolo

El 11 de mayo es una de las fechas estipuladas para que el gobierno nacional de Colombia empiece a evaluar con detenimiento el protocolo sanitario que Dimayor acercó al Ministerio del Deporte en aras de buscar la reanudación de la Liga Betplay en medio de la pandemia; y posteriormente las otras competencias del fútbol profesional.

No obstante, el proceso se encontró con un obstáculo este sábado, cuando el comité de mercadeo de Dimayor recomendó a la entidad no firmar definitivamente con la empresa canadiense Atlhletics and Health Soluticions, marca con la que había un vínculo de intención y se quería firmar un contrato para ejecutar el protocolo del FPC.

Lea también: América sacrificaría dos de sus figuras para quedarse con Michael Rangel

Según el diario La Patria, el comité que pidió a Dimayor no hacer la firma definitiva está conformado por Santa Fe, Millonarios, Equidad, Jaguares, Águilas, Cortuluá y América; la mayoría clubes de ‘oposición’ a la actual gestión de Jorge Enrique Vélez en la entidad. Además, el presidente en cuestión habría aceptado un vínculo personal con quien le recomendó la firma canadiense.

Jorge Gómez Roa recomendó a Vélez firmar con esta empresa canadiense, pero el propio directivo aceptó la solicitud del comité de mercadeo y echó para atrás esta decisión. Esto porque Roa tiene el 11% de acciones de la compañía Atlhletics and Health Soluticions y prefirieron evitar mayores inconvenientes.

De interés: Las movidas de Luis Bedoya para no ir a la cárcel... y otro colombiano habría sido sobornado

No obstante, el protocolo sanitario enviado desde Dimayor al gobierno nacional sigue en marcha, puesto que este fue diseñado por profesionales de la salud de la entidad del FPC y no por la firma canadiense. Incluso, en el comité de mercadeo se recomendó continuar con el proceso para la reanudación del fútbol, pero acudiendo a una empresa colombiana en aras de contribuir a la economía del país y optar por una firma que conozca de mejor manera el entorno local.