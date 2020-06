Los tres objetivos de Juan Carlos Osorio después de salir de Atlético Nacional

A pesar de las constantes polémicas que genera y siendo un DT que provoca todo tiempo de reacciones y opiniones, Juan Carlos Osorio sigue siendo un hombre respetado, tanto en el fútbol colombiano como internacional. Brasil y México son dos países donde es altamente recordado.

Precisamente, en Brasil lo tiene en el radar tras haber dirigido al Sao Pablo en el año 2015, esto después de perder la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional y ganar un tricampeonato local con el club paisa. Osorio habló con ESPN Brasil, recordó su paso por el Brasileirao y recordó cuáles son los objetivos de su carrera

"Tengo muy buenos recuerdos de São Paulo y Brasil. En mi carrera hoy tengo 3 objetivos: la selección de Colombia, trabajar en Europa y regresar a Brasil", señaló el timonel que por ahora estará un año más en el banquillo de Atlético Nacional.

Asimismo, habló sobre su paso en Brasil: “Dejé a Sao Paulo con 'saudade' (con tristeza). Porque yo dejé a Nacional porque era Brasil, o si no, no me voy. Porque cuando yo salí de Nacional, habíamos perdido la final de la Copa Sudamericana contra River, y yo estaba en deuda. Yo sabía que este equipo está acostumbrado a jugar finales”, enfatizó.

“Habíamos jugado 9 y ganado 7. Yo pensaba que la próxima Copa Libertadores, Nacional ganaba. Entonces, dejé con 'saudade' a Nacional para ir a Sao Paulo. Y cuando llegó México dejé con mucha 'saudade' a Sao Paulo, estábamos en cuartos de final de la Copa Brasil, yo no quería partir y fue muy difícil", recordó con nostalgia el estratega.