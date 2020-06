Los vainazos del ídolo de América a Matías Pisano: "Fue arrogante"

La no continuidad de Matías Pisano del América de Cali generó un sin número de críticas por parte de la hinchada del equipo por algunas declaraciones de este donde le coqueteó a clubes mientras era futbolista 'escarlata'. Asimismo, sus comentarios resaltando que la dirigencia americana no le pagó lo que él pedía, fueron utilizados finalmente en su contra.

Mire acá: Rumbo a la Bundesliga: Duván Vergara tendría lista su salida de América de Cali

Sobre esto Alex Escobar, ‘El Pibe del barrio Obrero', que es considerado uno de los grandes ídolos del onceno 'escarlata', se atrevió a opinar al respecto en declaraciones dadas a 'El Corrillo de Mao'. El exfutbolista criticó fuertemente el comportamiento de Pisano en los últimos meses.

"Pisano no fue humilde, fue arrogante con América, grandes figuras como Cristiano y Messi consideraron la situación y rebajaron su sueldo, y Pisano por el hecho de que América no le dio los pesos que pidió, salió hablando mal del club", aseguró.

Asimismo, Escobar trató a Pisano de desagradecido por no ser prudente con sus palabras, ya que América lo ayudó a volver a darse a conocer en el balompié.

Puede ver: Adrián Ramos opina sobre el futuro técnico del América de Cali

"Lo de Pisano no tiene presentación, uno no puede ser desagradecido en la vida; América le abrió las puertas para que volviera a subir, porque a él no lo conocía nadie. Me duele que alguien hable mal del club. Me parece que no se dio cuenta la camiseta que se puso, el equipo donde jugó. No fue humilde", concluyó.