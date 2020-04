Lucas Pusineri se desahogó: la verdad sobre su salida del Deportivo Cali

Deportivo Cali tuvo cambio de entrenador en el pasado mercado de fichajes tras la polémica salida del argentino Lucas Pusineri, quien hoy dirige a Independiente de Avellaneda. Luego arribó el uruguayo Alfredo Arias y hasta ahora llevaba un buen proceso, pero la suspensión de la Liga Betplay truncó el buen camino del verdiblanco.

Sobre Pusineri se dijeron muchas cosas, primero que su renuncia se había dado por diferencias nominales con la directiva del Cali y también porque al parecer ya tenía todo arreglado con el equipo argentino de sus amores. Sin embargo, el propio timonel decidió entregar su verdad sobre lo sucedido.

“Yo me fui de Cali el día 7 de diciembre y no había llegado a un acuerdo por una cuestión personal; y mi llegada a Independiente fue el 23 de diciembre que puse mi firma. Esa es la realidad, surgió esa posibilidad 20 días después de haber finiquitado por decisión propia, por algo personal y así fue”, señaló el estratega en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Y siguió entregando sus descargos: “Si hubiera sido de la otra manera, no tendría ningún reparo en decir la verdad, pero en este caso no fue así. Se dio fin al trabajo en el Cali y 15 días después se inicia algo distinto, pero de ninguna manera yo tenía la posibilidad de Independiente estando en Cali… Y lo repito, si así hubiera sido, no habría tenido problema en comunicarlo de muy buena manera porque siempre voy con la verdad y diciendo las cosas de frente”.

Asimismo, el timonel argentino lamentó la suspensión del campeonato argentino a cusa del coronavirus, porque Independiente tenía una buena curva de rendimiento en ese momento y expresó que poco sabe de lo que pueda suceder con Andrés Felipe Roa y el litigio entre el elenco de Avellaneda y el Deportivo Cali.