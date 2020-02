Luis Fernando Suárez: "Todo ya estaba presentado para llegar al Deportivo Cali"

Luis Fernando Suárez es uno de los técnicos destacados en los últimos años del fútbol colombiano tras su buena presentación con La Equidad y un corto paso por Junior de Barranquilla luego de una larga trayectoria internacional. Actualmente se encuentra sin dirigir y eso le genera impotencia y ansiedad; sin embargo, contó que en el pasado mercado de pases estuvo cerca de volver.

“Yo soné más que villancicos en diciembre... y sí, incluso hubo una conversación muy buena con toda la gente. No se había llegado a un acuerdo, pero ya estaba todo presentado como una situación que era muy factible. Yo era consciente que había varios candidatos, y al final se decantaron por otra persona”, señaló Luis Fernando Suárez en diálogo con Win Sports sobre su frustrado regreso al Deportivo Cali.

Asimismo, confesó que estuvo en los planes de la selección mayor de Venezuela: “Solamente me llamaron cuando se dio lo de Dudamel (salida hacia Atlético Mineiro), me dijeron que había una posibilidad de poner mi nombre y dije que no había ningún problema”.

Además, también contó que se cayó su vuelta al fútbol ecuatoriano para dirigir al actual campeón de ese país: “Eso y un equipo de Ecuador, Delfín de Manta, que estaba buscando técnico porque el suyo se fue a Barcelona... Yo casi que arreglé con ellos y al final no se dio”.

"Dicen que yo cobro mucho, pero siempre pongo por encima del sueldo el proyecto de trabajo... siempre hablo primero del trabajo y luego de dinero. Ir quitando esas cosas es importante”, señaló sobre algunas cosas que comentan los directivos del fútbol colombiano.

Y cerró contando su actualidad fuera de los banquillos técnicos: “El fútbol lo lleva a uno a vivirlo de tal manera que lo que uno más quiere trabajar, lo que menos importa hoy es cuánto me van a pagar... Desde mayo no dirijo, gracias a dios he estado metido con el fútbol con la televisión, pero hace falta. Hay días que amanezco con rabia por eso”.