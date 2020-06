Luis Manuel Seijas confesó por qué decidió resignar su sueldo en Santa Fe

Independiente Santa Fe es uno de los clubes que más dificultades económicas ha atravesado en medio de la pandemia del coronavirus y ha tenido que llegar a diferentes acuerdos con sus jugadores. Asimismo, se ha visto en la penosa tarea de darle salida a algunos que vencen contratos y negociar la renovación de otros.

Mientras Santa fe trata de llegar a un acuerdo con Fabián Sambueza para su continuidad, Andrés Pérez y Luis Manuel Seijas ya arreglaron con la directiva para seguir en el club, al menos un año más. Precisamente, el jugador venezolano fue noticia por un noble gesto con sus demás compañeros, no solo futbolistas.

“Es una situación bien delicada en el sentido que no se pueda minimizar ni maximizar nada; cada realidad es diferente en los jugadores, cada uno vive su realidad. Yo entendí la situación, pero también entendí que hay algunos que no pueden llegar a ciertos arreglos”, señaló Seijas en el programa 'Los Dueños del Balón’ de Antena 2 Bogotá para explicar por qué decidió resignar a gran parte de su salario para ayudar a la crisis de Santa Fe.

“Pero, yo por mi parte y como lo hice en toda mi carrera, ayudé al club desde donde pude. Ni siquiera llegué a un mínimo de mi salario, le dije que no me pagara a mí, sino que le pagara a la gente de la sede, utileros y demás. Esa es la realidad nueva que hay en día, yo creo que esto va a cambiar el panorama del fútbol y del mundo en general”, complementó el mediocampista venezolano, quien tenía su contrato hasta el mes de junio y fue extendido tras ponerse del lado del club.

Y cerró halando sobre el regreso del FPC: “Yo he escuchado varias posiciones en el tema del protocolo y la verdad que no sé cuándo es que va a llegar, he escuchado unas voces de que los casos están aumentando y eso es normal porque hay reactivación económica. La realidad es que esto es nuestro trabajo, mucha gente dice que el fútbol no puede estar por encima de otras cosas; nosotros entendemos eso, pero es nuestro trabajo”.