Luis Paz: la verdad de su futuro en América y los rumores de Nacional con Guimaraes

La prematura eliminación de Atlético Nacional en la Liga Betplay y la llegada de Alexandre Guimaraes como su nuevo entrenador han desatado numerosos rumores de cara al mercado de fichajes para la temporada 2021.

El cuadro paisa se reforzará con varios jugadores y debido al pasado de Guimaraes en América de Cali, se ha relacionado a futbolistas del presente y pasado escarlata como posibles fichajes pedidos por el DT brasileño y que podrían recalar en Atlético Nacional, uno de ellos es el mediocampista Luis Paz.

Desde hace varios días se ha mencionado la posibilidad de Paz para Nacional, pero el jugador dijo desconocer todas esas versiones y comentó que se siente muy a gusto en América, incluso con intenciones de quedarse por un buen tiempo de más.

“Yo hasta ahora no he recibido propuestas de otros equipos, la intención de América de Cali es renovar, aun no me han hecho la propuesta formal. En América estoy contento al igual que mi familia”, señaló a través del programa ‘Zona Libre de Humo’.

"Siempre lo he expresado, quien no quisiera quedarse acá en América de Cali, hacer grandes campañas y poder terminar mi carrera de buena manera… Mi presente es América y si ellos me hacen una buena propuesta para quedarme no tendría razones para irme, por ahora no hay nada concreto, pero ya me lo han hecho saber", agregó en su explicación.

Y cerró hablando del cotejo ante Junior, además de desearle suerte al equipo femenino en la gran final frente a Santa Fe: "Gracias a Dios contamos con la fortuna de tener el equipo completo y vamos a ir a dar todo lo que tenemos para la clasificación".