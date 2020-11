Macnelly Torres habló sobre la 'fuerte' entrada de Teófilo: "No sé qué le pasaba por su cabeza"

En el compromiso disputado en el Estadio Romelio Martínez por la fecha 18 entre Junior y Alianza Petrolera; dejó perjudicado al equipo de Barrancabermeja no solo por el resultado (2-1) sino que perdió a su volante Macnelly Torres tras sufrir una fuerte entrada por parte de su rival, Teofilo Gutierrez.

Tras recibir la falta de ‘Teo’ finalizando el compromiso, Macnelly tuvo que perderse el partido ante Atlético Nacional y el cierre del ‘todos contra todos’ ante el equipo ‘capitalino’ Millonarios.

Macnelly, en una entrevista concedida al programa ‘Cuénteme su historia’ manifestó que la entrada que recibió por parte de Gutiérrez “fue con mala intención”.

“Me he sentido un poco confundido, creo que la actitud de Teófilo Gutiérrez no fue la mejor, es un deporte de contacto y no se trata de quién llora o quién no, se trata de que fue una entrada fuerte. Él fue con mala intención, no sé el motivo, fue una jugada aislada sin peligro y en un partido liquidado, no sé qué le pasaba por su cabeza”, sostuvo Torres.



No obstante, ‘Mac’ -como es conocido en los terrenos de juego-, manifestó que Teófilo se comunicó con él para explicarle sobre la falta que recibió en el estadio Romelio Martínez.



“Hablé con él y me dijo que intentó jugar a la pelota, pero todos vemos la jugada y todos vemos que fue con doble intensión, es triste que pase con jugadores de experiencia, compartimos en Colombia y en las inferiores de Junior, el tema queda para él porque debe revisar esas actitudes, sobre todo porque no había pasado nada durante el partido para una jugada como esas y si quedé confundido y llevé la peor parte”, agregó Macnelly Torres.

Finalmente, el volante barranquillero aclaró que se lamenta porque quería terminar la liga colombiana de la mejor manera, ya que su equipo (Alianza Petrolera) lo necesitaba para los compromisos restantes.