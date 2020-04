Macnelly Torres vive su presente en Alianza Petrolera y busca volver a un nivel importante en el fútbol colombiano. En diálogo con Felipe Muñoz a través de un live de Instagram, el volante confesó en qué equipo desea retirarse como profesional.

"No es mi intención postularme, ni generar alguna presión a los directivos o a los técnicos. Las cosas se dan en su momento y si yo quisiera retirarme en algún equipo, ese sería en Nacional, sería el final soñado en mi carrera. Hay que mirar los momentos, este no es un club para retirar a nadie y toca mirar el nivel que permita estar nuevamente. Si no se da la oportunidad, nada se borrará los buenos momentos vividos en el club", dijo el volante.

Para el mediocampista de 35 años, haber estado en el cuadro 'verdolaga' le da un plus a cualquier jugador, más si brilla con la camiseta antioqueña.

"Estar en Nacional es una sensación diferente, cuando entrábamos a la final, sabíamos que íbamos a ser campeón. Admiro al jugador que llega a Nacional y triunfa, porque eso es un ‘plus’", destacó Torres, quien ganó 10 títulos con el conjunto 'verdolaga', en el que se destaca la Copa Libertadores como el más llamativo e importante.

Por ahora, el centrocampista sigue trabajando desde su casa para estar a punto con el mejor nivel posible de cara al reinicio del fútbol colombiano.