Maicol Balanta declaró contra Eduardo Méndez y dio su versión tras salir de Santa Fe

Una de las polémicas en el mercado de pases de Independiente Santa Fe pasó por el delantero Maicol Balanta, quien salió en malos términos del club capitalino tras no presentarse a la pretemporada argumentando algunos motivos personales. Desde la directiva del club decidieron arreglar sus seis meses de contrato y darle salida.

Las versiones apuntaban a supuestos actos de indisciplina del futbolista, que incluso también se habrían dado durante el campeonato. Sin embargo, el jugador desmintió esta información y dio su versión de los hechos; a pesar que al día siguiente de salir de Santa Fe, fue fichado por Independiente Medellín.

"La verdad no tomé trago. Siempre fui juicioso, no puedo maltratar mi cuerpo sabiendo que es mi herramienta de trabajo. Todo fue falso y me echaron el agua sucia; quisieron dañar mi imagen, pero arriba hay un Dios y creo que en Santa Fe siempre di lo mejor. Nunca llegué borracho, todo el país le cree a Eduardo Méndez, pero estoy tranquilo porque si fuera un tipo que me la pasara de joda, no tendría el rendimiento que he dado en algunos clubes”, señaló el delantero que sorprendió con el cuadro rojo en el pasado semestre.

Y cerró dejándole otro mensaje al presidente de Santa Fe: “La hinchada se preguntaba por Balanta, pero Méndez nunca dijo que no querían contar más conmigo. Yo nunca quise irme de Santa Fe, le tenía un aprecio, pero me fui no porque yo quise, sino porque ya habían tomado decisiones”, apuntó en diálogo con la periodista Pilar Velásquez.

En Santa Fe, Maicol Balanta jugó 24 partidos entre Liga y Copa Águila, anotando siete goles. Entretanto, ya debutó en Independiente Medellín el pasado jueves siendo titular en el empate a dos tantos de su equipo como visitante contra Deportes Tolima.