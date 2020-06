Malos códigos de Juan Cruz Real: revelan lo mal que hablaba de Juan Carlos Osorio

"Uno de los ‘carteles’ que yo vi cuando me comenzaron a llamar sobre Juan Cruz Real es que él es pupilo de Juan Carlos Osorio. El ‘patrón’ Bermúdez (periodista) dice que Cruz Real es pupilo de Juan Carlos Osorio. Totalmente falso. Falso, falso, falso. Es más, él a mí me lo gritó una vez en la cara: no cree en Osorio, no cree en lo de nosotros, pero igual vive llamando para que lo recomienden”, señaló en diálogo con Antena 2 Cali.

“Decidí volver para New York por varias razones. Una de ellas es que la metodología de él para mí era algo desactualizado. Cuando eso, seguía lo de Bielsa. Los automatismos de Bielsa y pues si usted mira hoy en día, Bielsa está dirigiendo en una segunda división en Inglaterra. Entonces uno dice, si usted no cree en lo de Osorio, que es un tipo preparado, que constantemente se está actualizando, pero dice que es una boludez, pero si sigue lo de Bielsa que no ha ganado nada… Yo le dije, profe por aquí no es. Estamos perdiendo el tiempo”, acotó Villalda, quien asegura haber trabajado con grandes entrenadores de talla mundial y ser un estudioso del fútbol colombiano.

Y cerró apuntando con vehemencia a la forma de trabajar de Cruz Real, por lo que él considera que no debería llegar al América de Cali: “Los entrenamientos más ridículos que he visto en toda mi vida, algo sin sentido, se los vi hacer a él y él salió a decir que yo no sabía nada, que había ido a aprender a Barrancabermeja. Si a eso fui, a aprender, pues no aprendí nada. Aprendí lo que no se debe hacer en una cancha de fútbol profesional".