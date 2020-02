'Manga' Escobar ya tiene equipo en Colombia y confesó su indisciplina en Tolima

Uno de los nombres que tuvo más fuerza como posible refuerzo de varios clubes en el mercado de fichajes del fútbol colombiano fue el de Andrés Ramiro ‘manga’ Escobar. El habilidoso, pero polémico delantero, no la ha pasado bien desde que salió del Deportes Tolima por temas disciplinarios y luego tuvo el mismo problema en el CSA de la segunda división de Brasil.

Lea también: 23 clubes estarían en quiebra y César Pastrana podría ser presidente de Dimayor

Ahora, siendo jugador libre en el mercado, tuvo la oportunidad de ser acercado a varios clubes, siendo una persona más seria pensando en no abandonar su profesión, según palabras propias del jugador. Así las cosas, los últimos días ha entrenado con el Cúcuta Deportivo y a menos que algo extraño ocurra, será nuevo refuerzo ‘motilón’ para 2020.

Además, en diálogo con el programa ‘Grueso Calibre’, el atacante contó detalles sobre su polémica salida del Deportes Tolima: “Yo creo que salgo como salen todos los jugadores, si vos salís en Cali, nos encuentras a todos en el mismo sitio, salimos varios, ese día no salí solo, pero yo no era jugador del club, estaba prestado y tenía diferencias con el presidente”.

De interés: Aldo Bobadilla: "Es inexplicable que esto pase en la quinta mejor liga del mundo..."

Y explicó lo de la conocida foto suya dormido en una camilla del club ‘pijao’: “En el momento en que yo llego al entrenamiento, estaba cansado, había salido la noche anterior, pero yo estaba para entrenar, yo le dije al médico que me sentía mal y él me dijo que me acostara que me iba a poner hielo, cuando yo me levanto, ya veo que hay una foto, miles de cosas, cuando me hacen la prueba de alcoholemia, yo acepto los cargos, yo ya estaba afuera del equipo, no había como hacerlos cambiar de opinión, yo estaba indefenso porque estaba dormido y no había necesidad de exponerme así ante un país”.