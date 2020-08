Marco Caicedo contó cuáles son los planes del Cali con su nómina

A la espera de la reanudación del fútbol y luego de los últimos avances en cuestión del regreso, el presidente de Deportivo Cali, Marco Caicedo, se refirió a la forma en la que Dimayor ha trabajado con los contratos, a la forma en la que él y su grupo de trabajo han gestionado todo en el club azucarero y a los planes que hay para la nómina del técnico Alfredo Arias.

Respecto a lo que viene con el torneo, Caicedo asegura: "Planificar un torneo con todo lo que se necesita es complicado, ha habido que renegociar algunos de los contratos y hay un tema de presupuesto que hay que mirar con detenimiento, es una tarea que el presidente está tomando. Seguimos con la idea de iniciar el 1 de spetiembre, Felipe Jaramillo nos ha dicho que máximo la segunda semana de septiembre, pero vamos a ver qué tan efectivos y eficientes somos para continuar con el plan".

Después, refiriéndose a sus intenciones frente al resto de presidentes de la Dimayor, agregó: "Yo soy muy pragmático en mi forma de hacer las cosas, he sido, desde el principio, uno de los que ha pregonado por el inicio, he peleado con muchos presidentes en las asambleas. Yo desde el día uno dije que podíamos ser un ejemplo para el mundo y desde ese momento hemos venido entrenando, trabajando en los diferentes planes".

Así que pasó a referirse a los problemas de los derechos de televisión: "Yo creo que no estamos entregando el producto y ese es el pinchazo que más han sentido los otros. Yo le doy la razón a Win, hay una promesa para generar producto y estamos en un estancamiento. Hay que hacer una movida y empezar a jugar, nosotros, junto a Nacional y otros equipos, hemos intentado arrancar. El tren deja y el que se quedó se quedó. Hemos liderado y hemos hecho la tarea, pero estoy ilusionado porque hay luz al final del túnel y estamos en la recta final".

Finalmente, sobre su gestión, puntualizó: "Nosotros hemos liderado con la experiencia que hemos tenido en el sector real, con experiencia que hemos tenido en el mundo corporativo, rodeándonos de grandes personas y esto es un equipo, con los gerentes hemos conformdo un gran grupo de trabajo y hemos logrado estabilizar las finanzas, somos, creo, el único equipo que no se ha disuelto y vamos a competir con la fe intacta".

Así que concluyó refiriéndose al plantel: "Hemos decidido dejar la nómina y no traer ningún jugador. Las tres transferencias de inicios de año nos permitieron completar el presupuesto de todo el año y a medida que el fútbol se ha reactivado hemos reactivado los pagos; ahorita tenemos los flujos hasta diciembre, han llegado ofertas, pero no tenemos necesidad de ventas. En el fútbol, al hincha le sienta mal la venta de jugadores, pero es la dinámica y si llega una oferta que mueva la aguja pues tendremos que considerarla seriamente. En este momento no nos vamos a bajar los pantalones, el pan se vende caliente pero no se regala".