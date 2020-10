Más críticas para el VAR en el FPC: "Fueron entrenados 24 árbitros y solo pitan 8"

Según Wilmer Barahona, ex árbitro del FPC, el VAR no cuenta con más de diez cámaras y esto se debe a que “los árbitros colombianos que fueron entrenados para trabajar con el VAR fueron 24 árbitros. Sin embargo, solo están trabajando ocho continuamente”.

En las declaraciones dadas a los Dueños del Balón de Antena 2, el ex árbitro manifestó los errores que se están cometiendo, ya que “si se equivocan, vuelven a ser nombrados; si aciertan siguen pitando”. No obstante, dejó en claro que el VAR no está para solucionar 100% los errores sino que es una ayuda para que el central pueda despejar sus dudas.



Wilmer Barahona también expresó su molestia acerca de la intermitencia que ha tenido el VAR en los partidos de la Liga Betplay, teniendo en cuenta que los árbitros pitan un partido con la ayuda de la videoasistencia y al siguiente no, por lo que se vuelve difícil para ellos.

Por otra parte, comentó sobre la formación que han recibido sus colegas por parte de la Comisión Arbitral, “han recibido una capacitación aceptable pero resalto que no tienen las mismas oportunidades unos que otros teniendo en cuenta que siempre pitan los mismos”. Asimismo, aclaró el problema que se viene presentando con las infracciones de las manos en la áreas rivales: “antes se pitaba la intención del jugador de tocar el balón; ahora se le quiere meter la posición de la manos si es natural o antinatural.”.



A pesar de todo el problema que ha traído la video asistencia con el uso del mismo, agregó que se le debe tener paciencia a los jueces, teniendo en cuenta que están ‘aprendiendo’ y que a medida que pase el tiempo, y la práctica que tengan, no se gastarán tantos minutos.

En cuanto a que el VAR le reste autonomía a los árbitros, el ex referí mostró su desacuerdo, puesto que “el último que toma la decisión final es el central. Lo que sucede es que el árbitro 'AVAR' da una sugerencia o una información del partido.”.

Finalmente, resaltó que “la unificación de criterios es complejo, ya que es la interpretación subjetiva y por ende, no es viable juntarlas.”. No obstante, señaló que sí es posible juntar los procedimiento.