Más problemas para América: tendría que buscar estadio para la Copa Libertadores

América de Cali ha tenido varios problemas en su inicio de temporada por cuenta de las lesiones y por las dudas en el mercado de fichajes. A eso se le ha sumado el problema con los escenarios deportivos que le han afectado su normal trasegar en la Liga Betplay.

En la primera fecha no pudo jugar porque la alcaldía de Tunja no prestó el estadio para Patriotas vs América por temor a aglomeraciones de hinchas en medio de la alerta roja que vive la ciudad por covid; y ahora tiene inconvenientes de largo aliento con el estadio Pascual Guerrero.

América no pudo jugar la fecha 2 en el Pascual Guerrero porque están haciendo adecuaciones en la grama para la Copa América en junio (si se confirma la fecha) y estará disponible para América desde el 1 de febrero. La segunda jornada tuvo que jugarla de local en Palmira contra Rionegro, pero en la fecha 4 volverá a casa.

Sin embargo, hay otro problema. Las autoridades de Cali avisaron que empezarán a cambiar toda la iluminación artificial del Pascual Guerrero, por lo que América de Cali podrá usar el escenario, pero solo para jugar en horas de la mañana y la tarde; un problema para Dimayor y Conmebol.

Estos arreglos podrían demorarse casi todo el primer semestre, por lo que el presidente Mauricio Romero ya manifestó que esperan las fechas exactas para solicitar a Dimayor y Conmebol que programen sus partidos en horas de la tarde y así poder usar el Pascual.

En el caso de la Liga Betplay, no supondría mayor problema; pero en Conmebol por Copa Libertadores sí sería un inconveniente grave pensando en los compromisos televisivos de la entidad, por lo que el elenco escarlata debería buscar otro estadio cercano que sí le permita jugar en horas de la noche.