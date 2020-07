Más problemas para 'Manga' Escobar: se quedaría otra vez sin equipo

A sus 29 años de edad, Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar regresó al fútbol colombiano buscando una nueva oportunidad luego de su frustrado paso por Brasil donde tuvo varios problemas de indisciplina y finalmente fue desvinculado de la institución.

Cúcuta Deportivo le abrió las puertas para la temporada 2020 confiando en su talento y en sus promesas de disciplina. Sobre el papel todo marchaba bien, pero la suspensión de la Liga Betplay y la crisis económica que trajo consigo pusieron en serios aprietos tanto al club como el jugador.

Lea también: Comienza la carrera por reemplazar a Vélez: cuatro nombres que podrían llegar a Dimayor

Bajo ese panorama, según información de Antena 2 en Cúcuta, ‘Manga’ Escobar no ha llegado a un acuerdo con el Cúcuta Deportivo para su continuidad y se retiraría de la institución; incluso no se habría presentado a las pruebas de coronavirus que realizaron en el marco del protocolo sanitario de Dimayor y los directivos del club no se han pronunciado al respecto.

La difícil situación de ‘Manga’ Escobar se suma a la revelación que hizo la agremiación de futbolistas Acolfutpro este viernes denunciando que el Cúcuta Deportivo tiene cuatro meses de retraso en sus salarios a los jugadores del club.

De interés: Futbolistas españoles se pronuncian por acusaciones contra David Villa por acoso sexual

De esa manera, Andrés Ramiro Escobar quedaría como jugador libre en el mercado de fichajes para cualquier equipo que quiera contar con sus servicios tras el paso por varios clubes colombianos como Atlético Nacional, Millonarios, Deportes Tolima y Deportivo Cali; además de su trasegar en el fútbol de Brasil, Ucrania y Estados Unidos.