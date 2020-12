Más salidas en América: empresario dice que no le conviene un futbolista sin jugar

Mientras América de Cali está en la disputa de las semifinales de la Liga Betplay, se han suscitado varios rumores respecto a la salida de jugadores de cara a 2021. Ya se confirmó que Juan Pablo Segovia no sigue en el club y ahora el empresario de Carlos Sierra dejó unas lapidarias declaraciones previendo su posible partida.

"Por el bien de todos, de Carlos y de América de Cali es bueno que salga, a nadie le conviene un jugador que no esté jugando, estoy buscando opciones de sacarlo", señaló sin rodeos el empresario Luis Nieto en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

"Carlos tiene contrato con América de Cali hasta 2022. América en 2019 sin Carlos Sierra no hubiera sido campeón… Si a Carlos le gusta la oferta que le lleve, nos vamos", agregó con notoria molestia por la poca continuidad del jugador.

"Carlos es un jugador que entrena para él, no anda por la vida echando madres. Si al DT no le gusta que puedo hacer yo, es algo normal en el fútbol… Le he acercado cositas (ofertas) concretas al club, pero la idea es mía", subrayó Nieto.

"Carlos no me está pidiendo que le busque opciones, él está bien en todo sentido, pero yo quiero que él juegue, por el bien de todas las partes, al club no le conviene tampoco tenerlo en el banco", sentenció.

Carlos Sierra era uno de los jugadores preferidos de Alexandre Guimaraes, pero con la llegada de Juan Cruz Real su panorama cambió. El mediocampista será convocado para el cotejo del domingo ante Junior, aunque no estaría como titular.