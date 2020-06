Matías Pisano se desahogó revelando varios secretos de América por su salida

En medio de la reestructuración del equipo que hará América de Cali para su club por culpa de la crisis económica que desató la pandemia del coronavirus, uno de los jugadores que no seguirá en el equipo es el argentino Matías Pisano, talentoso argentino que fue una pieza clave del elenco campeón en diciembre.

Su contrato vence en junio y América ya le avisó que no será renovado, por lo que busca varias alternativas y podría llegar al fútbol católico. Así las cosas, en diálogo con el periodista Carlos Arango en You Tube, contó varios detalles no conocidos del club y de su relación con Tulio Gómez. Mostrando un punto crítico con mucho respeto.

Lea también: El técnico español que suena para América habló de cómo va la negociació

“No es el tema del salario, el hincha no sabe, pero todos los clubes ya recibieron dinero de la TV, de los patrocinadores, eso está y con eso pagan los suelos de todos los contratos. América cobró un contrato importante por la Copa Libertadores. Lo que haga con el dinero el club ya se lo deben preguntar a ellos (Tulio y Mauricio) que son los que manejan todo en América. El club tenía una opción de compra conmigo y no la utilizó, aunque yo jugué casi todos los partidos, fuimos campeones. Ahora en junio tiene una opción de compra que ya me avisaron no van a utilizar, entonces yo entiendo que ya quedé libre con el pase en mi mano desde el 30 de junio", señaló en primera medida.

Sobre el máximo accionista de América, expresó: “Tengo una buena relación con Tulio (Gómez) y una de las cosas con las que siempre chocábamos era que yo le exigía como jugador mejorar la sede del club, mejorar en una ducha, en la cancha, en un buen gimnasio. El club te exige como un club histórico como América, que pelea torneos importantes como la Copa Libertadores, en esos detalles pierden con todos los equipos"

De interés: 'Tecla' Farías, exjugador del América, es denunciado por violencia de género

Luego hizo una fuerte crítica hacia la gestión del club, comparándolo con otros equipos del continente donde él figuró: “¿Qué le falta al América para ser un equipo top en todo sentido? No es pedir dinero, pero yo lo veo en los equipos por los que he pasado en México, Brasil, Argentina, y todos los equipos tienen algunos detallitos por mejorar, pero al América, todos esos detalles les faltan. Yo he tenido charlas con Tulio en ese sentido y obviamente vas al choque porque el club tiene que invertir ese dinero, pero no es mucho es cuestión de estar o tener la gente capacitada para esas cosas. Por ejemplo, es hablar con un sponsor y decirle ‘cámbiame ocho duchas’. Hablar con alguien que sepa de grama para césped y ‘decirle te coloco los carteles en el estadio o la sede que vamos a mejorar el césped’. Hoy en día el América es el equipo más importante de Colombia. Cualquiera quiere ser sponsor".

También hizo una comparación con los futbolistas de su país y los colombianos, enfocándolo en al defensa de algunos puntos laborales: “El argentino defiende sus derechos y no sé si el futbolista colombiano lo hace. Por ahí prefiere o tiene el miedo de perder algo. En mi caso, sinceramente dejé todo en el club y me gustaría seguir, pero hay otras cosas extras que van influyendo. No soy costoso sabiendo las cosas que ha recibido América. Si vos me decís que no recibió la plata por la tele, no recibió la plata por Libertadores, por los patrocinadores, si vos sabes eso digo me voy a un costado".

“En esas cosas chocábamos con Tulio, pero nunca faltándonos el respeto, obviamente él es una persona que sabe de negocios, que sabe mucho, pero en tema deportivo o club son esas cosas que tiene por mejorar. No es una persona, para mí es muy buena gente", agregó Pisano.

Y cerró dejando un mensaje a los fanáticos de América de Cali: “Hay cosas que la gente no sabe, pero, así como el club exige salir campeón, ser un club importante, el jugador tiene el derecho de pedir las cosas normales, no son cosas élite. Es lo que tienen los equipos que tienen competencias internacionales, cosas como bañarse cómodo, que no sea una ducha para 30 jugadores, una cancha que se pueda entrenar porque tienen unos pozos grandes, son detalles que los otros equipos sacan ventaja.