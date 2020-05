Mayer Candelo contra la dirigencia del Cali: "Solo piensan con egos"

Mayer Candelo es uno de los ídolos de Deportivo Cali, sin embargo, consciente de la situación actual del club y entendiendo las dificultades de la institución, al día de hoy afirmó que elegiría dirigir a Millonarios sobre el cuadro 'azucarero'. Sin embargo, luego de afirmar esto, dio algunos detalles de las razones que motivarían esta decisión y embistió contra los directivos del club, quienes han tenido una gran cantidad de problemas.

Lea también: ¿Millonarios o Cali? Mayer no tiene dudas en cuál equipo prefiere dirigir

Una de las razones por las que Mayer no quisiera llegar a Deportivo Cali de manera tan prematura es la difícil actualidad del equipod desde la parte directiva, en ese sentido, Candelo afirma: "Si hoy tocó el Cali obvio voy a ir, pero quisiera llegar en un momento durante el que pueda organizar más. No es que no me acepten lo que diga, pida o algo, pero es muy feo un entrenador que no es valorado".

Posteriormente agregó: "Hoy usted lleva a Reinaldo Rueda, como campeón de Libertadores y demás al Cali y ¿qué pasa? O eso pasaría también con Osorio. No es que no me crean a mí, pero una persona como el profe Rei, como el profe Osorio, se les va a escuchar mucho más fácil. Conmigo, ellos (los directivos) van a querer aprovecharse o van a ver más cosas, porque conocemos la institución, el club, conocemos su gente y sabemos lo que pasa".

Luego, confesó que en diciembre estuvo muy cerca de llegar al equipo: "En Diciembre tuve la oportunidad de ser el entrenador, estaba entre el entrenador de ahora, el que hay hoy y yo. Yo no dije que no, pero siendo más fuerte voy a llegar a aportar cosas mejores y a organizar, porque el problema es que todo el mundo opina y no tienen nada que ver con lo que opinan. Solo piensan con egos y porque todos quieren estar en el club. No es porque tengamos el conocimiento o los argumentos para manejar un club como Deportivo Cali".

Le puede interesar: 'Cucho' Hernández volvió a referirse a su frustración con América de Cali

Finalmente, saliéndose del tema de Deportivo Cali, aseguró por qué él se considera un buen entrenador y por qué cree que se les debe dar oportunidad a los técnicos de su generación: "Hoy los que amamos el fútbol y la profesión que tuvimos, estamos actualizándonos todos los días, llenándonos de más conocimiento y estamos pidiendo oportunidades como en un momento lo hicieron los anteriores. El entrenador de hoy en día, o por lo menos hablando de mí, puedo decir que me tocaron las tres generaciones, la del Pibe, la mía y la de hoy. Eso nos permite tener el conocimiento y la buena fortuna de entender todos los tipos de jugador. Pudimos manejar esas generaciones, aprovecharlas y trabajar con ellas".