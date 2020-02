Mayer Candelo dialogó con ‘Kick Off’ de Win Sports sobre varios temas, uno de esos fue su futuro y la posibilidad de dirigir al Deportivo Cali o Millonarios, escuadras que marcaron la carrera deportiva del exvolante. Y es que el entrenador espera poder cumplir su sueño, pero sabe que por ahora tendrá que prepararse más.

"Quiero a Millonarios por su grandeza, por lo que me brindó y por lo que hicimos, pero siempre seré hincha de Cali", dijo Candelo y aseguró que "en mis sueños está dirigir a los dos, no sé cuál vaya a ser primero", indicó.

Entretanto, el exjugador se refirió al presente de la Selección Colombia a un mes de las Eliminatorias sudamericanas donde el primer partido será ante Venezuela.

“El que más rendimiento ha tenido es Cuadrado. Tenemos que confiar en lo que tenemos y no en lo que nos dieron, no podemos depender de James, Zapata y Falcao, tenemos que ir pensando en lo que hay, en ir renovando porque tenemos una imagen de lo que ya nos dieron y creemos que los que van a llegar no nos van a aportar o que no nos van a dar lo mismo. Tenemos mucha cantidad de jugadores que antes no se mostraban. Hay que creer en lo que viene porque James y Falcao no nos van a durar toda la vida”, puntualizó.

Por último, analizó lo que ocurre con la ubicación del diez en el fútbol colombiano, pues ya últimamente está desapareciendo. Candelo habló precisamente de su experiencia: “Creo que lo hice bien en esta posición, también les tenemos que dar armas a los jugadores. Creo que es más culpa de los entrenadores porque hoy todos los jugadores son polifuncionales. No son sistemas de juego sino funciones de juego”, concluyó.