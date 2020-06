Mayer Candelo recordó a Millonarios y salió a defender a Juanma Lillo

Mayer Candelo, ya retirado del mundo del fútbol, habló con 'Lo Mejor de la Fecha' de Win Sports y recordó el título que ganó con Millonarios en 2012, después de 24 años de sequía. El exfutbolista también resaltó el trabajo que realizó de la mano del entrenador español Juan Manuel Lillo, quien ahora es el asistente técnico de Pep Guardiola en el Manchester City.

"Hoy no está de lujo en el City con el mejor entrenador del mundo, sino porque su capacidad, su inteligencia y su talento lo tienen en el lugar que se merece. Me hubiera gustado poderlo tener a los 20 años porque a los 38 me enseñó a ser mejor, entonces a los 20 me hubiera vuelto Messi. El señor Lillo es un entrenador extraordinario", dijo en la mencionada charla.

Sobre su paso por Millonarios, el exvolante de creación no puede olvidar el título conseguido.

"El del campeón fue el que marcó la historia e hizo la diferencia, como todo es por resultados. Pienso que el de Hernán Torres era un extraordinario equipo por sus jugadores y por la unión de grupo; creo que nos tenemos que quedar con el que hizo historia después de 24 años de sequía", destacó.

Asimismo, Candelo explicó el amor que siente hacia Millonarios. "Hay un sentimiento mutuo con el hincha porque ellos también devolvieron el esfuerzo que se hizo con cariño, respeto y aplausos. El fútbol se juega con amor y pasión y fue lo que hice en Millos", puntualizó.

Posteriormente, se refirió a su experiencia como entrenador: "Como entrenador hoy, se le dificulta a uno el tema de ver tan mal formados a los jugadores de hoy en día, donde las limitaciones técnicas son bastantes grandes y ver cómo esas limitaciones frustran un poco, pero es una tarea y un reto que se debe tener, seguir formando y ayudando a que se mejore eso", concluyó.