"Me dio fiebre y temblaba": La angustia que vivió un ídolo del América por supuesto covid-19

La pandemia del coronavirus no distingue ninguna situación para tener a alguien como una de sus víctimas y la detección de sus síntomas en ocasiones se hace complicada debido a la variabilidad que tiene en diferentes organismos, por ello las autoridades recomiendan quedarse en casa para evitar la propagación masiva.

Es el caso de Alexis ‘Pulpo’ Viera, arquero uruguayo que hoy milita en el Atlético FC de la segunda división del fútbol colombiano y que es recordado en América de Cali por estar en los periodos de 2009-2010 y 2013-2015, la mayoría de temporadas en la segunda división, siendo un estandarte del club.

Sobre el portero hubo rumores de un supuesto contagio de coronavirus hace un mes y a la postre fue desmentido, pero el propio guardameta habló en Telepacífico TV para contar su caso y el drama que vivió pensando que estaba infectado de la pandemia que tiene al Valle del Cauca como la segunda región de Colombia con más casos después de Bogotá.

“El miedo siempre está en esta situación cuando uno tiene mucha fiebre y en el caso mío que temblaba del frío en la cama. Yo hablé con mi señora después de cinco días y le dije que fuéramos al médico porque con todo esto uno puede pensar cualquier cosa”, señaló en primera medida.

Y cerró su declaración dando un parte de tranquilidad: “Yo le dije a mi señora ‘capaz que estoy contagiado y los expongo a todos ustedes’. Afortunadamente, en la clínica me hicieron unos exámenes en el pecho y me dijeron que no tenía nada, solo fiebre y empezaron a buscar otras cosas y ahí me diagnosticaron que tenía infección urinaria”.