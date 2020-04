Jorge 'Mortero' Aravena fue un exjugador del Deportivo Cali que brilló por sus goles y buenas campañas a finales de los años 80. El chileno marcó una época en el cuadro 'verde y blanco' y lo recuerda por lo que pudo hacer allí.

Hoy en día, que es director técnico, su sueño es volver al Cali, pero a entrenar al club y así llevar a la escuadra a ganar varios títulos. "Me gustaría dirigir al Deportivo Cali. Mi sueño es estar en el banquillo del equipo. Nunca he tenido acercamientos. Yo me manejo solo sin empresario", contó en charla con Antena 2 el estratega.

Por ahora, Aravena trabaja en Deportes Puerto Montt de Chile y ya lleva una amplia trayectoria como timonel. El chileno seguirá atento de cualquier acercamiento con el conjunto colombiano en el futuro, pues por ahora el entrenador Alfredo Arias está a cargo del equipo.

El uruguayo Arias se ha destacado con el Cali hasta el momento en el campeonato colombiano y la Copa Sudamericana, pese a que el inicio de su campaña fue difícil en los amistosos de pretemporada.

La filosofía de Alfredo Arias es un fútbol propositivo, con toque corto, manejo del balón, posesión de pelota y constante ataque en condición de local y visitante.