Medellín confirma la salida del primer jugador en medio de la crisis del FPC

Independiente Medellín informó la no continuidad en el equipo del delantero Federico Laurito, que no seguirá en la plantilla por problemas personales, según le comunicó a la directiva de la institución.

El atacante argentino de 30 años llegó a un acuerdo con el club y "por motivos personales, ha dejado de ser parte del primer equipo", explicó el DIM en el mencionado comunicado. El 'poderoso' le envió un saludo a Laurito con el mejor de los deseos para que pueda resolver prontamente su situación personal.

[Comunicación Oficial 📝]



Terminación por mutuo acuerdo del contrato de Federico #Laurito. pic.twitter.com/wrZQG979iE — DIM (desde 🏠) (@DIM_Oficial) May 20, 2020

Laurito no pudo brillar en el Medellín. Incluso, prácticamente el jugador no tuvo minutos en la escuadra paisa, pues solo actuó 100 minutos en tres encuentros y no marcó ningún gol.

Cabe resaltar que las lesiones también le jugaron una mala pasada, pues el futbolista no pudo estar en el mejor estado físico para brillar en el fútbol colombiano. A su vez, nunca logró ganarse la confianza del cuerpo técnico que encabeza Aldo Bobadilla.