Medellín sueña en grande: tiene cerca a dos jugadores con experiencia en Selección

Aunque en Independiente Medellín todo han sido salidas en el mercado de fichajes de la pandemia, por fin estaría pensando en reforzarse para el reinicio de la Liga Betplay en septiembre y el posible retorno de la Copa Libertadores donde aún está en la fase de grupos.

En los últimos días se conoció que Independiente Medellín tiene en carpeta al delantero Jackson Martínez y a el mediocampista Guillermo Celis, ambos con paso por la Selección Colombia y con futuro incierto en el fútbol internacional. Desde la directiva del club no niegan la posibilidad.

En el caso de Jackson Martínez, es jugador libre tras culminar su paso por el Portimonense de Portugal y después del Mundial 2014 donde anotó un gol ha tenido diferentes lesiones que lo han complicado. Ha manifestado su deseo de retirarse en Independiente Medellín, club de sus amores, pero tampoco descarta la posibilidad en otros equipos.

Por su parte, Guillermo Celis aún pertenece al Vitoria Guimarães de Portugal y en Colón de Argentina es difícil su continuidad. Así las cosas, el jugador ha despertado interés en el DIM, pero el negocio no es tan fácil porque el elenco luso no quiere hacer más préstamos, aunque el futbolista no querría irse a Europa otra vez por temas personales.

Cabe señalar que estas dos posiciones son una urgencia en el DIM. El frente de ataque por la salida de Juan Fernando Caicedo y Federico Laurito, quienes no pudieron suplir la ausencia de Germán Cano; y en el mediocampo por la partida de Adrián Arregui a Huracán de Argentina.