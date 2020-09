Medellín volvió a perder y Bobadilla respondió las dudas sobre su futuro

Independiente Medellín volvió a perder tras la vuelta del fútbol, ahora fue contra Alianza Petrolera en Barrancabermeja y empieza a comprometer su clasificación en la Liga Betplay, así como lo hace en Copa Libertadores. El técnico Aldo Bobadilla está en el ojo del huracán y en rueda de prensa respondió sobre su futuro.

“Trabajaremos y no bajaremos los brazos. Esperamos revertir esto lo más pronto posible”, fue la frase que dejó el timonel ante la pregunta de un periodista por los rumores de su salida.

Sobre el balance del juego contra Alianza, comentó: “Pecamos de inocentes, no fuimos profundos, ni supimos concretar las transiciones y nos hacen un gol de penal en una jugada aislada. No estuvimos finos, ni elegimos el momento exacto para hacer el pase o culminar”.

“Un compromiso en el que teníamos la confianza de llevarnos al menos un empate, teníamos jugadores para lastimar y uno se va dolido por eso. Se veía que con la pelota lastimábamos y tenemos que seguir porque esto recién empieza”, agregó el paraguayo, que había tenido una polémica rueda de prensa cuanto cayó ante Caracas.

Sin embargo, no quiso excusarse en el estado de la cancha de Barrancabermeja para explicar su derrota: “Eso no influyó, lo que influyó fue que no estuviéramos finos. El rival también juega, pero el resultado hubiera podido ser otro”.