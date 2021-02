Medellín vs Millonarios: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el estadio Atanasio Girardot, se ven las caras Independiente Medellín y Millonarios que buscan sumar su tercera victoria en las cuatro fechas que lleva la Liga Betplay. El conjunto del profesor Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez espera mantener la racha, luego de superar al Atlético Bucaramanga con el solitario gol del uruguayo Matías Mier.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS MILLONARIOS: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO EL PARTIDO POR INTERNET

El partido Medellín vs Millonarios se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 8:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

Argentina: 10:00 pm

Por tal razón, los jugadores del ‘Poderoso’ saben del rival que tienen en frente, por lo que esperan no recibir ninguna sorpresa: “Sabemos la importancia del rival, con jugadores de mucha experiencia, nosotros debemos estar muy ordenados y aprovechar los espacios que nos puedan dar. No hemos tenido muchas sesiones de trabajo, pero la idea se mantiene, la vamos tomando y depende de nosotros en ponerla en práctica en el campo de juego”, manifestó David Loaiza en la rueda de prensa previa al encuentro.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Alberto Gamero, llega con los ánimos arriba. Su equipo, en los dos partidos jugados, ha ganado y en el más reciente encuentro, superó a Once Caldas 4-3, por lo que busca anotar goles, pero no recibirlos, teniendo en cuenta que el gol diferencia será un factor determinante a la hora de asegurar un puesto en las finales: “Hay que revisar porque de local no nos pueden hacer tres goles, pero es parte del fútbol. Los tres goles fueron unos repliegues entonces nos toca mirar cómo los hicimos, por qué los hicimos de esa forma. Vamos a mejorar eso, pero me deja tranquilo el frente de ataque. Los partidos se ganan con goles y hoy hicimos cuatro”, resaltó Gamero en la conferencia a los medios después de ganarle al conjunto ‘albo’.