Médico de América confirmó fechas y quiénes tendrán pruebas de covid-19

En el marco de los diferentes protocolos sanitarios que deberán cumplir los clubes del fútbol profesional colombiano para reactivarse en medio de la pandemia del coronavirus, el primer paso será la toma de pruebas masivas en los deportistas para descartas o asilar contagiados.

Bajo ese panorama, América de Cali ya eligió su laboratorio y el médico del club, Carlos Restrepo, explicó en diálogo con Antena 2 Cali cómo será el proceso especial que desarrollará el elenco vallecaucano para que todo salga bien y evitar aglomeraciones en este procedimiento riguroso.

