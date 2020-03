Méndez defendió la encuesta en Santa Fe y explicó el problema con los jugadores

En medio de la crisis económica que atraviesa Independiente Santa Fe desde hace varios meses y sumado a la emergencia sanitaria en Colombia que hizo suspender la Liga Betplay, el club capitalino sorprendió este miércoles con una polémica encuesta en redes sociales donde la directiva de la institución preguntaba por la posibilidad de reducir el salario a sus futbolistas.

En diálogo con Antena 2, el mandamás ‘cardenal’ se refirió a la difícil situación económica del club: “No es desconocido para nadie que antes de que llegara la pandemia, los equipos de Colombia y muchos del mundo tenían diferentes dificultades económicas. Esto que nadie se lo esperaba, no pasaba por la cabeza de nadie y nos tomó por sorpresa, hoy tienen desequilibradas las arcas de los equipos. Más en el caso de Santa Fe, que hace dos o tres meses se acogió a la ley 1116, algo que nos tiene pensando mucho. Estas crisis nos tienen que llevar a tomar circunstancias y hechos que vayan a colaborar, en el caso mío, que ayuden a la institución que hoy presido”.

Sobre la polémica encuesta en las redes sociales, explicó en detalle la idea que tuvieron y el porqué de la iniciativa: “Esto tiene un solo fin, yo hice previa consulta con los miembros de la Junta Directiva, nos dio por hacer la encuesta para medir cuál es el querer del hincha sobre esto. Para mí es provechoso saber que el hincha sí está pensando en la institución, en el comportamiento de muchos años a futuro y no en que vale la pena arriesgar todo por un torneo, esa era una de las conclusiones que buscábamos”.

Posteriormente, defendió la idea de haber consultado a los fanáticos en redes sociales, más allá de haber dejado expuestos a los futbolistas: “No es que porque el hincha lo dijo se vaya a hacer, nosotros estamos atentos a la normatividad, estamos para cumplir el código laboral y estamos esperando que el Ministerio nos dé respuesta de algunas inquietudes que han surgido y así elegir el mejor camino para la institución”.

Y cerró asegurando que el cuadro bogotano no se saltará ninguna regla del ministerio del trabajo: “Yo no le veo problema a la consulta en redes. No se está obligando ni se está manifestando a la opinión pública que los jugadores estén en contravía de lo que Santa Fe quiere. A mí nadie me ha llamado a pedirme explicación, ni ha salido a decir que está en contravía, yo por el contrario llamé a algunos. Están equivocados quienes piensan que Santa Fe va a pasar por encima de las normas o que les vamos a decir que tomen una u otra posición, nosotros estamos esperando conceptos para tomar una decisión”.