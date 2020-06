Méndez le planta cara al empresario de Sambueza y arremete sin filtro

Ni siquiera en cuarentena Santa Fe deja de vivir momentos tensos como los tuvo en los últimos meses. Ahora el tema central de la discusión en el elenco bogotano es el futuro de Fabián Sambueza, volante argentino que llegó en junio del año pasado y que está próximo a vencer su contrato.

En Santa Fe quieren que Sambueza siga, pero la oferta de renovación que le han propuesto no ha convencido al jugar, pues las diferencias serían importantes. Por ende, cada vez toma más fuerza la posibilidad de su salida, aunque Méndez dice que aguardará unos días más.

“Sambueza tiene contrato hasta el último día de este mes. A más tardar mañana se comprometieron junto a su representante de pasarnos una contrapropuesta”, señaló en primera medida a través de una rueda de prensa virtual que entregó este viernes.

También comentó que el empresario que habló en radio no es el mismo con el que él normalmente se comunica y pidió que no dilaten la negociación con el argentino: "Sambueza tiene contrato hasta el último día, no se ha descartado todavía su continuidad, han querido meter presión, pero primero para mí está la institución, haré lo posible para lograr el acuerdo".

“Santa Fe no le ha hecho rebajas a Sambueza en su salario, se han hecho es acuerdos de pago. El empresario es un mentiroso, él nunca ha hablado conmigo”.

“Yo debo pensar como presidente… Debemos ser responsables con las finanzas. Estamos en la Ley 1116”, acotó sobre la dura situación económica del club que ha puesto en serias dudas la continuidad de Sambueza.