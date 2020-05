"Mi sueño es dirigir al América": ídolo de club le envía mensaje a Tulio Gómez

Uno de los jugadores más recordados que pasó por el América de Cali fue Fabián Vargas, que ahora se dedica a comentar partidos en televisión. El exmediocampista habló con Fox Sports Radio y se refirió a lo que quiere hacer en su futuro; sin dudarlo, aseguró que le gustaría regresar al club 'escarlata' a dirigir al equipo.

Puede ver: Agente de Guimaraes confirma inicio de negociaciones con América para renovar contrato

Pero no solo subrayó eso, también contó que desea ser entrenador también de Boca Juniors en el futuro. “Tengo que confesar que el día que empecé a estudiar, tenía 2 sueños como técnico: dirigir al América de Cali y a Boca Juniors. Esos son mis objetivos desde que empecé en las aulas", confesó Vargas en el medio de comunicación.

"MI SUEÑO ES DIRIGIR A AMÉRICA DE CALI Y A BOCA"#FOXRadio | Fabián Vargas habló de su futuro y aseguró que lo seduce la idea de ser entrenador. pic.twitter.com/xuJSYTHfTe — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 27, 2020

El exjugador explica que no sabe cómo cumplir su objetivo, porque ahí entra mucho el tema familiar; por supuesto, también busca seguir preparándose para ejercer mejor su profesión en un momento dado.

Mire acá: Desde el plantel de América envían un mensaje por el futuro de Guimaraes

"No sé por dónde voy a ir. Es una carrera que merece mucho respeto, demanda demasiado tiempo y eso me pone a dudar. Le quité 20 años de tiempo a mi familia siendo jugador. No es fácil, uno nunca está en la casa, se pierde muchísimos momentos. Ahí es donde tengo que sentarme a pensar si estoy dispuesto a seguirle robando ese tiempo preciado a mis seres queridos”, concluyó Fabián Vargas.