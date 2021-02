Mier espera seguir en racha con el DIM: "Estoy muy contento con el sacrificio del equipo"

El uruguayo Matías Mier empezó con pie derecho la temporada 2021 con el Independiente Medellín. En la jornada anterior, el ‘charrúa’ se convirtió en el héroe tras conseguir el agónico gol y por ende, concederlo los tres puntos al equipo de Hernán Darío Gómez, que hoy en día lo tiene entre los ocho mejores de Colombia.



“Estoy muy contento por el sacrificio de todo el equipo, el partido anterior fue muy difícil, Bucaramanga nos exigió mucho. En lo personal, es muy grato poder convertir un gol, me llena de energía. Sigo trabajando duro para los próximos partidos que vienen”, sostuvo Mier antes del compromiso ante Millonarios.



Además de ello, dejó ver las charlas que ha tenido con el cuerpo técnico del ‘Bolillo’ Gómez, quien le ha dado la importancia dentro de la plantilla, debido a su experiencia y madurez: “El cuerpo técnico nos está enseñando táctica y de forma implícita nos enseña que seamos una familia, ser solidarios, que todos corramos, que todo metamos cuando tenemos que meter. Es importante ayudarnos entre todos, que sea el reflejo para el buen rendimiento”.



Por tal razón, el uruguayo confesó que le gusta repetir los compromisos disputados para ver los errores que se han cometido y así, evitarlos para los siguientes compromisos para ir logrando los objetivos que se trazaron desde el inicio del campeonato: "Me gusta ver los partidos después, para identificar en qué fallamos y cómo podemos corregir en los entrenamientos siguientes”.



Finalmente, Mier busca quedarse con los tres puntos este jueves cuando el ‘DIM’ reciba a Millonarios, equipo que viene con varias victorias en línea y además que no pierde hace varias fechas: “Esto es de trabajo, de descanso y de sumar minutos para hacer un equipo fuerte. Venimos trabajando muy bien en la parte física, en la parte médica, nos recuperamos muy bien y eso se ve reflejado en la cancha”.